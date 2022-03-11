За його словами, для бомбардування по мирних об'єктах Харкова застосовувалися авіаційні фугасні бомби вільнопадаючі калібром 250 і 500 кг, радіус ураження яких становить 60 метрів.

Збитий над Харковом російський льотчик розповів, що в його частині готувалися до наступу на Україну ще з січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив підполковник Максим Криштоп, який керував збитим 6 березня російським літаком і бомбив міста в Харківській області.

"Я, підполковник Криштоп Максим Сергійович, заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку, особистий номер Ф891233, військова частина № 45117. Ми звернулися до керівництва ЗСУ, щоб нам надали можливість взяти участь у прес-конференції, щоб через ЗМІ різних країн спробувати і докласти всіх зусиль до якнайшвидшого завершення цього жахливого конфлікту", - сказав він.

За словами російського льотчика, у січні командир полку -полковник Лобода Олексій Геннадійович - повідомив своїм підлеглим про майбутню участь у бойових діях на території України.

"Після цього на територію частини нашого аеродрому почалося підвезення боєприпасів, авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим ми почали тренування з польотів на гранично малих висотах, з подолання ППО. Офіційно це проводилося як підготовка та участь у спільних білорусько-російських навчаннях... Після завершення навчань, в яких ми не взяли участі, ми продовжували підготовку і тренування до бойових дій", - повідомив Криштоп.

Він додав, що бойове розпорядження про нанесення ударів по території України прийшло в полк з 18:00 до 20:00 23 лютого, далі командиром полку був поставлений наказ про нанесення ударів по території України, починаючи з 24 лютого.

Військовополонений льотчик розповів, що свій перший бойовий політ виконав 24 лютого "з поразки живої сили противника" південніше населеного пункту Балаклія, куди він скидав фугасні авіаційні бомби загальною масою три тонни, вразивши "ціль".

Другий бойовий політ виконав 3 березня, бойова зарядка була аналогічна - три тонни фугасних бомб, метою була колона бронетехніки противника в районі населеного пункту Ізюм.

"Третій бойовий політ виконував 6 березня, на борту було 4 тонни аналогічних бомб, після отримання наказу і координат в процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти противника, а житлові будинки і мирні люди. Але злочинний наказ я виконав. Після бомбометання був збитий українськими засобами ППО і взятий в полон", - сказав він.

Кріштов заявив, що усвідомлює і визнає "жахливість злочинів", скоєних ним, і попросив прощення у всього українського народу за "ту біду, що ми їм принесли". Він звернувся до своїх однополчан і до всіх військовослужбовців збройних сил РФ, закликавши їх "негайно припинити виконувати злочинні накази, вести бойові дії, бомбити мирні міста".

Відповідаючи на запитання журналістів, льотчик розповів, що для бомбардування по мирних об'єктах Харкова застосовувалися авіаційні фугасні бомби вільнопадаючі калібром 250 і 500 кг, радіус ураження яких становить 60 метрів.

"Жахливість злочинних наказів просто жахає. У будь-якому випадку не виконувати наказ можливість є, але я проявив слабкість і малодушність і виконав цей наказ", - заявив він.

Криштоп додав, що російські льотчики поки не використовували лазерну систему наведення, тому що не було такого наказу, а були накази виконувати польоти тільки з вільнопадаючими бомбами.

На питання, чому Росія вторглася в Україну саме зараз, він відповів наступне: "Вже було тут стільки озброєння, що вторгатися і починати якусь війну було б безглуздо, її і зараз починати було безглуздо...".

Полонений льотчик додав, що учасники прес-конференції самі попросили про можливість поспілкуватися зі ЗМІ, і ніякого тиску на них не чинилося.

"Якби нас не збили, ми б продовжували виконувати завдання, ми військові люди. Але, я думаю, рано чи пізно прийшло б до того, що особисто я б відмовився виконувати злочинні накази... коли ми починали працювати..., то працювали по військовій техніці, по скупченню живої сили, по військових частинах. Але коли приходять накази про виконання бомбометання по цивільних будинках, по лікарнях - це вже ні в які рамки не входить. І, рано чи пізно, я думаю, не тільки я, але і мої товариші перестали б, я думаю, перестануть виконувати ці злочинні накази. І я дуже сильно сподіваюся на те, що одумається наше керівництво на всіх рівнях і перестане знищувати мирні міста", - зазначив він.

Затриманий українським військовим льотчик також заявив, що вважає рішення російського президента про вторгнення в Україну невірним і злочинним.

"У будь-який момент це можна зупинити, відвести війська і почати довгі і важкі переговори, але це краще, ніж вбивати один одного, знищувати мирне населення, руйнувати мирні будинки, лікарні та пологові будинки... Я думаю, що не всі військовослужбовці РФ усвідомлюють, що вони стріляють і бомблять об'єкти мирного населення", - додав він.

Криштоп також висловив свою думку про можливість захоплення Києва російськими військовими, заявивши, що блокування і подальше взяття такого великого населеного пункту як Київ - це дуже масштабна операція, яка "неминуче спричинить за собою величезні людські втрати з обох сторін, величезні втрати мирного населення, руйнування інфраструктури".

"Проведення такої операції злочинно", - підкреслив він, додавши, що не вважає, що російські військові досягнуть успіху в такій операції.

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