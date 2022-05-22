Якщо ворог зможе взяти Луганщину, потім він рушить на Донеччину, зазначив голова Луганської ОВА.

На околицях Сєвєродонецька російські окупанти розстрілюють багатоповерхівки впритул з танків. Ворог намагається прорвати оборону та захопити Луганщину.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Багатоповерхівки на околицях Сєвєродонецька росіяни розстрілюють впритул з танків", - зазначив він.

За словами Гайдая, на Луганщину росіяни перекидають вбивць і техніку з інших напрямків та "русской глубинки", цілодобово атакують наші позиції, намагаються прорвати оборону.

"Росіяни знищують обласний центр, обстріли йдуть без зупину. Якщо вони зможуть взяти Сєвєродонецьк - це не буде крапкою, орки підуть далі. Після Луганщини - рушать на Донеччину.

Орки зупиняться там, де їх зупинять ЗСУ. В бою росіяни не можуть подужати українське військо, тому, всупереч правилам війни, нищать міста та вбивають мирних", - зазначив очільник ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що війська РФ штурмували Сєвєродонецьк з чотирьох напрямків. Вони зазнали втрат і відступили.

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