Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль, касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту.

Російські окупанти сьогодні ввечері з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Як повідомляє військова комендатура оборони міста, це був "Ураган", - зазначив мер.

Як заявив Сєнкевич, пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль, касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що російські загарбницькі війська завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Вони атакували портову інфраструктуру, житлові райони та зони відпочинку мирних людей.

Раніше мер міста Олександр Сєнкевич попередив миколаївців про те, що з міста варто виїхати через щоденні бомбардування. Він повідомив, що російські загарбники обстрілюють місто та область з території Херсонщини, тому немає змоги завчасно включити сирену.

Тим часом голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що приводів для паніки немає, адже ситуація на півдні кардинально не змінилася.

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