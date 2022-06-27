Водозабезпечення міста не працює, тому що водопровід, яким йшла вода з підконтрольної території України, перебитий, і тільки українська влада може відновити його повністю.

Росіяни показують "картинку" про нормальне життя в Маріуполі, але насправді там розбиті всі комунікації та водозабезпечення не працює.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи питання, чому в той час, коли українські представники б'ють на сполох з приводу поширення інфекцій в місті, окупанти стверджують, що все відновлюється і працює.

Глава Донецької ОВВА зазначив, що російські окупанти з метою пропаганди будуть показувати "картинку", що все в Маріуполі працює, створюються тимчасові будинки та життя нормалізується.

"Але насправді, я точно знаю про що говорю, водозабезпечення там не працює. Тому, що розбиті всі комунікації", - підкреслив Кириленко, зазначивши, що Старокримське водосховище, яке забезпечувало Маріуполь водою, було резервним. Разом з тим вода в Маріуполь поставлялася з підконтрольної території, з міста Волноваха.

"Цей водопровід повністю перебитий, і вода йшла до Маріуполя з тимчасово окупованої території. Це особливості водозабезпечення області. Якщо в Макіївці, Горлівці, Донецьку немає води, це відповідь на питання, Чи може бути вода в Маріуполі", - пояснив Кириленко.

Глава Донецької ОВВА зазначив, що запаси Старокримського водосховища були дуже обмежені. "У відносно мирний час було до півроку - це максимум", - підкреслив він.

Кириленко додав, що російські окупанти намагалися дати воду.

"Але вода відразу пішла по поверхні, вимиваючи стихійні поховання людей. Екологічна катастрофа там на межі, те, що інфекція поширюється, - це факт. "Картинку" можна робити будь-яку, але тільки українська влада може відновити водопостачання, зробивши це по всій території Донецької області",- підкреслив Кириленко.

Ситуація в Маріуполі:

26 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що до осені в Маріуполі можуть загинути кілька тисяч людей через вкрай важку епідеміологічну ситуацію. Однак окупанти заперечують ризики поширення холери.

27 червня жителів Маріуполя попередили про підступної брехні російських окупантів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в окупованому Маріуполі Російські загарбники проводять так званий "перепис населення". У людей вимагають документи, що засвідчують особу, а також знімають відбитки пальців. Зараз місцевим жителям заборонено залишати місто.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті все ще продовжують знаходити нові тіла. Востаннє знайшли понад 100 загиблих внаслідок бомбардувань російських окупантів.

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