З території Росії всю ніч російські війська обстрілювали місто Білопілля та його околиці.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook.
"Зі своєї території росіяни випускали ракети, гатили з САУ та близько першої ночі був авіаудар. В результаті постраждали приватні будинки цивільних жителів міста, щонайменше 11 будинків серйозно пошкоджено. На щастя, обійшлося без людських жертв", - зауважив він.
Також, додав голова ОВА, окупанти зі своєї території вночі вели мінометний вогонь по північній частині Шосткинського району.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Російська влада не оголосила війну - Кремль називає бойові дії в нашій країні "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших земляків.
Ворог спершу обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, в тому числі на Сумщині.
21 травня супротивник зі своєї території понад годину обстрілював регіон з реактивної артилерії.
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