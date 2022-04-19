Рашисти продовжують спроби знищити Маріуполь та його захисників.

У Маріуполі російські окупанти забороняють ховати людей без необхідного "документа", через це мешканці міста змушені надавати рашистам персональні дані.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

"Рашисти продовжують спроби знищити Маріуполь та його захисників. Окупанти скидають на приміщення заводу "Азовсталь" надпотужні півтонні бомби, стріляють по ньому з артилерії та танків, завдають хаотичних ударів по житловому сектору Лівобережного району. У підвалах заводу залишається близько 1000 цивільних осіб, в тому числі дітей", - розповіла Денісова про події у місті.

За її даними, для пересування жителів містом обов’язковим стало носіння білих пов’язок на руках, аналогічних тим, що носять рашистські військові.

"Таким чином, бойовики наражають їх на обстріли та використовують як "приманку" для ЗСУ. У процедуру захоронення загиблих містян вирішила втрутитись так звана "омбудсман ДНР", яка надала роз’яснення, що відтепер для поховання потрібно отримувати "документ", який може бути виданий, коли родичі повідомлять усі свої персональні дані", - зазначила Денісова.

Наразі всі канали в соціальних мережах Facebook і Telegram та інших знаходяться під контролем "волонтерів ДНР", які поширюють дезінформацію, а також збирають персональні дані громадян, які залишилися в Маріуполі та їхніх близьких.

"Фактично пабліки стали ще одним шляхом "фільтрації" маріупольців. Дії окупантів рф в Маріуполі є геноцидом українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - зазначила Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти вчинення рф злочину геноциду та порушень прав людини в Україні.

Нагадаємо, наразі у Маріуполі окупанти скидають бомби на "Азовсталь", де ховаються сотні мирних жителів.

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