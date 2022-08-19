Вони не впускають до Криму багатьох чоловіків, у яких в телефонах знаходять інформацію, яка не подобається співробітникам спецслужб РФ.

Російські окупанти закрили можливість українцям виїжджати з материкової частини України до Криму через вибухи, які були на півострові.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо мешканцям (окупованих територій - УНІАН), що вони можуть виїжджати через Крим, але вже як два дні це сполучення закрито через вибухи, які там відбулися. Слід зазначити те, що фільтрація в Криму значно збільшилась і вже не впускають до Криму багатьох чоловіків, у яких в телефонах знаходять інформацію, яка не подобається співробітникам спецслужб РФ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в тимчасово окупованому Криму в районі населеного пункту Новофедорівка пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

16 серпня у Джанкойському районі Криму на складі окупантів сталася детонація боєприпасів. У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "загоряння". Пізніше російська сторона заявила про диверсію.

А 18 серпня пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, яка розташована у Севастополі.

Також того вечора чули вибухи в окупованому Криму у місті Керч.

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