Аналітики додають, що українські захисники продовжуватимуть свою кампанію з ударів по російських військових об'єктах.

Існує кілька можливих причин вибухів в окупованому Росією Криму, однак наразі неможливо достеменно підтвердити джерело їхнього походження.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що за інформацією російської сторони, їхня протиповітряна оборона збила безпілотник.

Однак ISW не може незалежно перевірити, чи справді російська ППО збила український БПЛА, і чи був якийсь безпілотник в Керчі чи Бельбеку.

"Незрозуміло, чи вибухи, про які повідомляється, спричинені українськими атаками чи розвідкою, поганим поводженням росіян з військовою технікою, успішною роботою російської ПВО, чи нервовими російськими окупантами, які, ймовірно, готуються до атак у районах, що раніше вважалися недосяжними для української армії", - перерахували можливі причини вибухів експерти Інституту.

При цьому аналітики додають, що українські захисники продовжуватимуть свою кампанію з ударів по російських військових об'єктах в окупованому Росією Криму, щоб погіршити логістичні можливості РФ та підтримати операції на західному березі Дніпра.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

Також в окупованому Криму у місті Керч ввечері 18 серпня пролунали вибухи.

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