Російські війська ведуть підготовку до наступу на Лиманському напрямку.

Окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах в Житомирській та Полтавській областях.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, на Сіверському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області.

"На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон, завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова",- зазначають в Генштабі.

Також протягом дня окупант здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха та Довгеньке Харківської області.

В Генштабі зазначають, що російські війська продовжують підготовку до наступу на Лиманському напрямку.

Окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області, а також здійснювали обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

В повідомленні сказано, що на Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. "Зосереджували основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення",- зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що командування РФ проводить приховану мобілізацію і готує резерви зі складу 36-ї армії.

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