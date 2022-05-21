Загарбники також намагаються залучити в свої збройні сили людей з тимчасово окупованих територій.

Російське командування намагається різними способами компенсувати втрати свого війська на війні в Україні. Воно проводить приховану мобілізацію, намагається призвати людей на тимчасово окупованих територіях і готує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії.

Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook.

"Командування окупаційних військ російської федерації продовжує проведення заходів прихованої мобілізації з метою заміщення військовослужбовців, що зазнали втрат не території України. Проводиться робота щодо залучення до лав збройних сил військ агресора осіб, які перебувають на тимчасово зайнятій окупантами території України", — заявили в Генштабі.

Для посилення угруповань, які вже знаходяться в нашій країні, командування РФ формує резерви зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу. А для транспортування особового складу та матеріально-технічних засобів у прикордонні райони ворог використовує військово-цивільну авіацію.

Нагадаємо, для проведення прихованої мобілізації в Росії почали змінювати законодавство. У так званих "ДНР" і "ЛНР" командування РФ планує мобілізувати навіть жінок. А чоловікам, які відмовляються вирушати на фронт, погрожують розстрілами. Однак населення Донбасу все частіше саботує накази окупантів і активніше співпрацює з українською розвідкою.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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