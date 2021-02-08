Протягом поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у вечірньому зведенні.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців з мінометів 120-го калібру.
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Крім того, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.
"На прицільні обстріли противника наші воїни давали адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону Спільного центру з контролю та координації було повідомлено представників ОБСЄ.
"Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.
Також повідомляється, що сьогодні в районі проведення ООС сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували майже 2 га території та передали на знищення 33 вибухонебезпечних предмети.
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