Російська Федерація нарощує бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях Донбасу та поблизу кордонів України
Про це йдеться у зведенні прес-служби Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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«На жаль, Російська Федерація продовжує проводити заходи провокаційного характеру, що суперечать міжнародним домовленостям та взятим державою-агресором на себе зобов’язанням. Зокрема, РФ нарощує бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України», - йдеться в повідомленні.
За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях з кінця лютого активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення.
У громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, поблизу торгівельних майданчиків, адміністративних, освітніх та медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформації, спрямованої на «героїзацію російсько-окупаційних військ» та пропагування служби у складі з’єднань і частин першого та другого окупаційних армійських корпусів.
Окрім того, у місцевих ЗМІ, на платформах соціальних мереж та у сервісах обміну короткими повідомленнями телекомунікаційних мереж зросла інтенсивність агітаційних заходів серед місцевих жителів щодо проходження військової служби в лавах окупантів.
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