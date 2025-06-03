Кілька А-50 пошкоджено і щонайменше один із них знищено.

З’явилися нові супутникові знімки, які демонструють наслідки української операції "Павутина" з ураження російських аеродромів. Фото з аеродромів "Іваново" та "Дягілево" дають змогу побачити результати українських ударів.

Так, знімки російського військового аеродрому "Іваново", які опублікував OSINT-аналітик Húrin, підтверджують удар та пошкодження кількох літаків.

Зокрема, видно, що кілька А-50 пошкоджено і щонайменше один із них знищено.

Відео дня

"Супутники високої чіткості зафіксували кілька пошкоджених літаків раннього радіолокаційного спостереження на авіабазі Іваново-Северний (сліди пошкоджень на пероні досі видно)", - зазначає GEOINT.

Водночас на авіабазі "Дягілево", яка теж опинилася була ціллю ударів, знімки не зафіксували значних пошкоджень, майже всі літаки залишились цілими.

Операція "Павутина"

Раніше у мережі з'явилися перші супутникові фото авіабази "Бєлая" в Іркутській області Росії після атаки українських дронів. Внаслідок атаки ймовірно знищено 4 Ту-22М3, а також 3 Ту-95МС, і один Ту-95МС пошкоджено.

Тим часом Генштаб у зведенні за 3 червня відзвітував про знищення 12 російських літаків.

Як зазначив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, псля операції "Павутина" окупанти не зможуть тривалий час здійснювати терористичні атаки на Україну.

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