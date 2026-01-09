Зеленський підтвердив застосування РФ ракети 'Орєшнік' проти України під час нічної атаки

Президент також повідомив, що російським дроном була пошкоджена будівля Посольства Катару.

Президент Володимир Зеленський підтвердив застосування РФ сьогодні ракети "Орєшнік" і заявив, що російським безпілотником було пошкоджено будівлю Посольства Катару.

Як йдеться у його повідомленні, у Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу, залучені всі необхідні служби, пошкоджено 20 житлових будинків.

За його словами, на Львівщині та в інших наших регіонах продовжується відновлення після ударів. На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки в столиці. Серед них - працівник швидкої допомоги. Десятки людей поранено.

"Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури - 13, одна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", - зазначив президент.

Він наголосив, що зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям. Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому будуть доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт - терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи.

"Окрім звичайної нашої цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, цієї ночі російським дроном була пошкоджена будівля Посольства Катару. Держави, яка так багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах", - зауважив Зеленський.

Він вкотре підкреслив, що потрібна чітка реакція світу на такі удари, передусім Сполучених Штатів.

"Росія повинна отримувати сигнали, що це її обов’язок - зосередитись на дипломатії, та відчувати наслідки щоразу, коли знову зосереджується на вбивствах та руйнації інфраструктури. Також сьогоднішній удар максимально гучно нагадує всім нашим партнерам, що підтримка ППО для України - це постійний пріоритет. Не можна втратити жодного дня в постачанні, у виробництві, у домовленостях. Будемо сьогодні на всіх рівнях інформувати партнерів про те, що відбувалось і яких заходів у відповідь ми потребуємо", - акцентував глава держави.

Яку ще зброю використовував ворог для удару по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 9 січня (з 19:30 8 січня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу - 36 ракет та 242 БпЛА різних типів: 242 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ), Чауда, Гвардійське - (тимчасово окупований Крим), Донецьк (близько 150 із них - "Шахеди"); 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" (райони пусків - Брянська обл.); 22 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл).

