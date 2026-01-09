Сибіга: РФ вдарила 'Орєшніком' біля кордонів НАТО у відповідь на власні галюцинації

Російській диктатор Володимир Путін запустив ракету через власні галюцинації про вигадану атаку на його резиденцію, якої не було.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає світову спільноту до глобальної відповіді на застосування Росією проти України балістичної ракети "Орєшнік".

Про це йдеться у заяві глави МЗС на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Росія заявляє, що застосувала балістичну ракету середньої дальності так званого типу "Орєшнік" проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на Європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо жорсткої відповіді на безвідповідальні дії Росії", - наголосив Сибіга.

У цьому зв’язку, українські дипломати інформують Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі держави й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару дипломатичними каналами.

"Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фейковою "атакою на резиденцію Путіна", якої ніколи не було", - відзначив Сибіга.

На його переконання, це ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни.

"Путін застосовує ракету середньої дальності поблизу кордонів ЄС і НАТО у відповідь на власні галюцинації – це є справжньою глобальною загрозою. І вона потребує глобальної відповіді", - переконаний глава МЗС.

На його думку, потрібні подальші рішучі кроки проти російського танкерного флоту - і США мають рацію, вживаючи заходів у цьому напрямку, - а також проти російських нафтових доходів, схем і активів. Не лише в ЄС, а й у всьому світі.

"Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викривати російську брехню та посилювати тиск на агресора", - повідомив Сибіга.

Крім того, за його словами, українські дипломати ініціюватимуть міжнародні дії – термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна–НАТО, а також відповідні кроки в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

Удар "Орєшніком" по Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Повітряні сили ЗСУ поширили інформацію, що Росія із полігону Капустін Яр в Астраханській області запустила балістичну ракету середньої дальності.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Росія вперше з початку повномасштабної війни вдарила по Львову балістичною ракетою, яка рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.

Своєю чергою, Росія підтвердила, що вдарила по Львову "Орєшніком".

