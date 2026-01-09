Сибіга: РФ вдарила 'Орєшніком' біля кордонів НАТО у відповідь на власні галюцинації

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає світову спільноту до глобальної відповіді на застосування Росією проти України балістичної ракети "Орєшнік".
Про це йдеться у заяві глави МЗС на сайті зовнішньополітичного відомства.
"Росія заявляє, що застосувала балістичну ракету середньої дальності так званого типу "Орєшнік" проти Львівської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на Європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо жорсткої відповіді на безвідповідальні дії Росії", - наголосив Сибіга.
У цьому зв’язку, українські дипломати інформують Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі держави й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару дипломатичними каналами.
"Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фейковою "атакою на резиденцію Путіна", якої ніколи не було", - відзначив Сибіга.
На його переконання, це ще один доказ того, що Москві не потрібні жодні реальні причини для терору та війни.
"Путін застосовує ракету середньої дальності поблизу кордонів ЄС і НАТО у відповідь на власні галюцинації – це є справжньою глобальною загрозою. І вона потребує глобальної відповіді", - переконаний глава МЗС.
На його думку, потрібні подальші рішучі кроки проти російського танкерного флоту - і США мають рацію, вживаючи заходів у цьому напрямку, - а також проти російських нафтових доходів, схем і активів. Не лише в ЄС, а й у всьому світі.
"Ми закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викривати російську брехню та посилювати тиск на агресора", - повідомив Сибіга.
Крім того, за його словами, українські дипломати ініціюватимуть міжнародні дії – термінове засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради Україна–НАТО, а також відповідні кроки в межах ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.
Удар "Орєшніком" по Україні
Як повідомляв УНІАН, раніше Повітряні сили ЗСУ поширили інформацію, що Росія із полігону Капустін Яр в Астраханській області запустила балістичну ракету середньої дальності.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що Росія вперше з початку повномасштабної війни вдарила по Львову балістичною ракетою, яка рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.
Своєю чергою, Росія підтвердила, що вдарила по Львову "Орєшніком".