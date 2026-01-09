Прямі влучання ракет і дронів: Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки росіян

Українським захисникам вдалося збити 8 балістичних ракет типу "Іскандер-М/С-400" та 10 "Калібрів".

Цієї ночі російським загарбникам під час масованої атаки на Україну вдалося влучити по низці об'єктів 18 ракетами та 16 ударними дронами.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram, у ніч на 9 січня (з 19:30 8 січня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування.

"Основний напрямок удару – Київщина", - відзначається у повідомленні.

При цьому, загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 278-ти засобів повітряного нападу – 36 ракет та 242 БпЛА різних типів:

242 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (територія РФ), Чауда, Гвардійське – (тимчасово окупований Крим), Донецьк (близько 150 із них - "Шахеди");

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл.);

22 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл).

Повітряні сили зазначили, що напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зокрема, за попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:

226 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотників інших типів);

8 балістичних "Іскандер-М/С-400";

10 крилатих ракет "Калібр".

"Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях", - наголошується у повідомленні.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, окупанти заявили, що вночі застосували проти України балістичну ракету "Орєшнік" під час атаки на Львівщину.

Крім того, на даний час відомо, що в Києві внаслідок ворожої атаки загинуло 4 людей, десятки отримали пораненя. Також у столиці пошкоджені 19 багатоповерхівок.

