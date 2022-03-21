2/3 сил РФ, що наступали на місто з північного сходу, застопорилося.

Київ залишається головною військовою ціллю російських військ, попри невдачі в наступальній операції. Ворог може спробувати оточити українську столицю в найближчі тижні.

Про це пише британська розвідка.

Повідомляється про важкі бої на північ від Києва.

2/3 сил РФ, що наступали на місто з північного сходу, застопорилося. Війська, що наступали з боку Гостомеля на північний захід, були відбиті запеклим опором українців.

Основна частина росіян залишається у більш ніж в 25 кілометрах від центру Києва.

За оцінками опитаних The Wall Street Journal американських військових аналітиків, через провал по бліцкригу української столиці Путін, схоже, змінив тактику.

Тепер він зосередився на захопленні південних і східних регіонів України, щоб забезпечити сухопутний коридор в окупований Крим.

Але стратегічно Кремль не передумав захопити всю країну.

Вранці 24 лютого Росія кинула основні сили в бік Києва, проте четвертий тиждень ЗСУ ефективно відбивають ворога.

Противник тимчасово захопив деякі довколишні села і займається терором місцевого населення, облаштовуючи позиції для наступної атаки.

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