Станом на ранок поблизу Вовчанська тривають два бойові зіткнення.

Бої за Вовчанськ Харківської області не припиняються, місто продовжує перебувати під масованими ворожими обстрілами, що перетворює його на руїни.

Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик", який захищає нашу країну в районі Вовчанська, зауважив, що в їхній зоні відповідальності продовжуються бойові зіткнення з російськими окупантами.

"Завдяки злагодженій роботі Сил оборони України вдається стримувати штурмові дії ворожої піхоти та руйнувати плани ворога щодо просування в місті Вовчанськ. Незважаючи на те, що російська артилерія, КАБи, FPV-дрони надзвичайно активно працюють в місті, наші військовослужбовці тримають позиції попри все", - розповів він.

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На запитання щодо того, що яку зараз ворог застосовує тактику, "Історик" зазначив, що "бої за місто Вовчанськ наразі не припиняються".

"Вибудувавши ефективну оборону та провівши ряд контрнаступальних дій в місті, Силам оборони України… вдається контролювати більшу частину міста Вовчанськ. Але, на жаль, місто продовжує перебувати під масованими обстрілами ворожої артилерії та КАБів, що перетворює Вовчанськ на руїни", - сказав військовослужбовець.

Він також зауважив, що загарбницькі війська незмінно використовують тактику "м’ясних штурмів" та намагаються досягнути тактичного успіху. "Завдяки дуже злагодженій роботі Сил оборони України та 57-й бригаді нам вдається їхні плани зривати", - підкреслив "Історик".

Крім того, він розповів, що, за даними розвідки, російська окупаційна армія використовує загороджувальні загони, аби їхня піхота "продовжувала бездумно наступати і помирати на українській землі завдяки злагодженій роботі наших операторів дронів і, відповідно, нашої піхоти, яка зараз ефективно проводить оборонні дії".

Ситуація на Харківському напрямку

Своєю чергою, Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", зауважив, що на Харківщині, зокрема на її півночі, тривають бойові зіткнення з противником. За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень.

"Вже на ранок є два бойові зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. Тож Збройні сили протистоять там ворогу", - сказав він.

Речник також зазначив, що за деякою інформацією, ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів.

"На підтримку своїх дій ворог якраз намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення загороджувальних загонів з числа особового складу підрозділів "Ахмат". А також є певні переміщення підрозділів в районі лінії держкордону. Це підрозділи, які належать до російської армії, це повітряно-десантних військ, 11-го та 44-го армійських корпусів", - розповів Волошин.

За його словами, йдеться і про резервні підрозділи ворога, і про перекидання певних підрозділів з території Херсонської області для підсилення своїх дій на Харківщині.

Говорячи про Східний операційний район, Волошин зауважив, що Покровський напрямок наразі залишається одним з найгарячіших на всій лінії бойового зіткнення. За минулий тиждень там відбулося понад 220 бойових зіткнень з ворогом.

Ситуація на Харківщині - новини

Раніше командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що українські військові стабілізували ситуацію на деяких ділянках на Харківщині.

Він зауважив, що Вовчанському напрямку важкі бої точаться "за кожен підвал та за кожну хату". Водночас російські окупанти подальших просувань не мають. Натомість бійці Сил оборони вибивають ворога із захоплених позицій та беруть окупантів у полон.

Напередодні німецький військовий аналітик Bild Юліан Рьопке повідомив, що українським Силам оборони вдалося відбити у російських окупантів частину Вовчанська в Харківській області. За інформацією Рьопке, РФ поступово відходить від зайнятих позицій, але продовжує нищити місто ракетами, бомбами та артилерією.

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