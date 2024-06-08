Російські окупанти не зменшують темп штурмових дій.

Російські окупанти не зменшують темп штурмових дій, і епіцентр боїв знаходиться саме на Покровському напрямку.

"Ворог намагається просунутися в глибину нашої території. Воїни 47 окремої механізованої бригади стримують щонайменше три бойові бригад РФ. Маючи величезні резерви живої сили, московити оперативно поповнюють шалені втрати та знову й знову кидають в бій. Бойові дії не вщухають ні на мить", - зазначається у тг-каналі Сухопутних військ.

Також бійці ЗСУ показали, як БМП Bradley розбирає впритул ворожий БТР разом з десантом.

"Цей БТР, який ви бачите на відео, прорвався в населений пункт. Екіпажу Бредлі довелося реагувати тут і зараз", - зазначили у 47 ОМБр.

Ситуація на фронті

В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" розповіли про ситуацію в операційній зоні, зауваживши, що найгарячішим напрямком наразі залишається Покровський, де ворог хоче розвивати наступ, не дивлячись на великі втрати.

"Ворог намагається вийти до великих населених пунктів - Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки. Ну і Після Очеретиного вони рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка", - йдеться у повідомленні.

Також раніше доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов зазначав, що після невдалого наступу на Вовчанськ ворог зараз сконцентрований на захопленні Куп’янська і там задіяно дуже багато сили росіян.

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