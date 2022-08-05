Колаборантам "на Луганщині буде дуже неспокійно і важко працювати", наголосив Гайдай.

На Луганщині продовжує ефективно діяти партизанський рух.

Про це в ефірі українського телемарафону заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай пригадав два яскраві приклади боротьби з окупантами.

"Що стосується партизанського руху, то він на Луганщині є. Він достатньо ефективний. Кілька днів була знищена розподільча мережа на залізничні колії, спалена. Логістичні мережі залізницею були зупинені на певний час. Позавчора було розстріляно авто з "народним мером" і його "заступницею" Біловодська. Вони знаходяться у лікарні", - розповів він.

Глава ОВА підсумував, що колаборантам "на Луганщині буде дуже неспокійно і важко працювати".

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Гайдай повідомив, що на Луганщині почали вдало працювати партизани, які не лише розклеюють листівки, а й знищують об'єкти інфраструктури, що дуже допомагає гальмувати атаки і просування російської армії.

За його словами, ситуація на Луганщині залишається незмінною кілька тижнів поспіль - ніяких успіхів у росіян немає.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на захопленні Соледара та Бахмута. Минулої доби ворог вів штурм на Бахмутському напрямку, проте він був невдалим. На Авдіївському напрямку бої тривають.

На Краматорському напрямку йшли стрілецькі бої.

На думку експертів з Інституту вивчення війни, Україна вперше перехопила стратегічну ініціативу і змушує Росію перерозподіляти сили й змінювати пріоритети зусиль.

Окупанти, схоже, залишили Слов'янськ та Сіверськ. Реагуючи на контрнаступальні дії ЗСУ в Херсонській області, противник почав перекидати техніку до окупованого Криму.

Не припиняються обстріли й ракетні удари росіян по українських містах. Під вогонь окупантів знову потрапила Дніпропетровська область, Одеса, Запоріжжя і Миколаїв, а також Харків.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували вже 41 650 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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