Збройні Сили України тримають лінію оборони в районі двох населених пунктів Луганщини.

На Луганщині почали вдало працювати партизани, які не лише розклеюють листівки, а й знищують об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ситуація на Луганщині залишається незмінною кілька тижнів поспіль. Невеличка частина Луганської області, в районі 2 населених пунктів, там наші Збройні Сили тримають лінію оборони. Всі наступи, які намагаються робити росіяни, вони відбивають. Тож ніяких успіхів у росіян саме там немає. Натомість в нас почали працювати партизани, і достатньо вдало, це не тільки розклеювання листівок, а й знищення об'єктів інфраструктури, що дуже допомагає гальмувати атаки і просування російської армії", - сказав Гайдай.

Що стосується початку опалювального сезону на окупованій території Луганщини, то, за словами голови ОВА, відновити опалення там неможливо.

"В тих містах, де проходила активна фаза бойових дій, на жаль, опалювальний сезон відновити буде неможливо, тому що росіяни протягом декількох місяців цілодобово обстрілювали всі населені пункти, і навіть якщо до великих міст вдасться підвести якісь магістральні газові труби, то всередині міст, у всіх будинках вона зруйнована. Не можна вмикати газ, бо це будуть пожежі і вибухи. Тому вони це провалять", - сказав Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, за добу на Луганщині відбито сім спроб наступу російських військових.

Сергій Гайдай заявив, що з дня у день ситуація на окупованій території Луганської області погіршується. Назріває гуманітарна катастрофа. Водночас окупанти все ще не можуть захопити два вільні населених пункти.

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