Правка Путіна пов’язана з незаконною видачею паспортів РФ мешканцям ОРДЛО.

Російський президент Володимир Путін вніс зміни у свій указ про визнання «документів» окупованої Росією частини Донбасу, які видають громадянам РФ.

Про це повідомляє Новости Донбасса.

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З назви та тексту указу Путін виключив формулювання «громадянам України й особам без громадянства з постійним місцем проживання». Відтепер в РФ визнаються папірці «ЛДНР» незалежно від громадянства їхнього власника.

Правка Путіна пов’язана з незаконною видачею паспортів РФ мешканцям ОРДЛО, через що, пишуть ЗМІ, на окупованому Донбасі побільшало формальних «росіян».

Паспорт РФ на Донбасі: що відомо

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу. 27 квітня він заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не тільки для тих, хто проживає на окупованих територіях Донбасу.

29 та 30 квітня у Ростовській області відкрилися два центри видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської та Донецької областей.

В Європейському Союзі заявили, що розробляють для всіх країн-членів загальні керівні принципи щодо невизнання російських паспортів, виданих громадянам України з Донбасу.

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Автор: УНІАН