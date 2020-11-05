Російський президент Володимир Путін вніс зміни у свій указ про визнання «документів» окупованої Росією частини Донбасу, які видають громадянам РФ.
Про це повідомляє Новости Донбасса.
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З назви та тексту указу Путін виключив формулювання «громадянам України й особам без громадянства з постійним місцем проживання». Відтепер в РФ визнаються папірці «ЛДНР» незалежно від громадянства їхнього власника.
Правка Путіна пов’язана з незаконною видачею паспортів РФ мешканцям ОРДЛО, через що, пишуть ЗМІ, на окупованому Донбасі побільшало формальних «росіян».
Паспорт РФ на Донбасі: що відомо
- 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу. 27 квітня він заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не тільки для тих, хто проживає на окупованих територіях Донбасу.
- 29 та 30 квітня у Ростовській області відкрилися два центри видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської та Донецької областей.
- В Європейському Союзі заявили, що розробляють для всіх країн-членів загальні керівні принципи щодо невизнання російських паспортів, виданих громадянам України з Донбасу.
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