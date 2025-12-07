Рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено.

Російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища в Харківській області. Про це повідомив начальник Печенізької сільської військової адміністрації Олександр Гусаров у телеграм-каналі.

За його словами, станом на 12-ту годину 7 грудня 2025 року рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено. Гусаров закликав зберігати спокій та стежити за подальшими оголошеннями.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомила у Facebook про тимчасове закриття руху на двох автомобільних дорогах територіального значення:

Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу селища Печеніги;

Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів.

У відомстві пояснили, що обмеження введені у зв’язку з ворожим обстрілом, що призвів до небезпечних пошкоджень дорожньої інфраструктури та неможливості безпечного проїзду. Зазначається, що на місці працюють спеціалісти, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи.

Для забезпечення руху транспорту організовано маршрут об’їзду: Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.

Телеграм-канали показали фото та відео зруйнованої Печенізької дамби. Канал Харьков life/Харків опублікував відео, де видно, як цілі прольоти моста провалилися в річку. Також він повідомив про одну загиблу людину. Офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

"Переїзд в Старому Салтові після прильоту знищений. Є загибла людина", - сказано в повідомленні.

Попередні удари по мосту

Як повідомляв УНІАН, це вже не перше руйнування російськими окупантами цього переїду.

Зокрема, 14 листопада 2022 року повідомлялося, що на Печенізькому водосховищі у Старому Салтові (Харківська область) організували переправу на човнах, бо міст через річку зруйновано.

