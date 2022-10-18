США сподіваються завершити виробництво двох систем до кінця жовтня або початку листопада.

Міністерство оборони США намагається прискорити доставку в Україну двох передових зенітно-ракетних комплексів NASAMS після того, як Росія почала все частіше використовувати іранські дрони.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

За словами офіційних осіб Пентагону, США вже передали Україні вісім NASAMS, включаючи дві за прискореною процедурою.

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За даними Пентагону, наразі ці системи виробляються компанією Raytheon у співпраці з норвезькою компанією Kongsberg Defense and Aerospace. США сподіваються завершити виробництво двох систем до кінця жовтня або початку листопада - можливо, на цілий місяць раніше, ніж планувалося спочатку.

Після того, як системи будуть готові, їх ще потрібно перевезти в Україну. NASAMS буде доставлений в сусідню країну, а потім відправлений в Україну.

Іранські дрони на війні в Україні

Іран передав сотні дронів-камікадзе Росії наприкінці літа. З вересня ворог почав активно застосовувати їх по Україні, з жовтня - по об'єктах критичної інфраструктури.

Тільки за сьогодні ЗСУ знищили 37 з 43 випущених іранських БПЛА, увечері 17 жовтня на південному напрямку, до 7:00 ранку 18 жовтня - ще 15.

Тим часом Тегеран продовжує заперечувати передачу зброї Росії для терору мирного населення.

За даними української розвідки, Росії передали 2400 ударних дронів-камікадзе.

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