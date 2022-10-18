Також, за різною інформацією РФ випустила понад 10 крилатих ракет цього ранку по українських містах.

Спікер Командування Повітряних сил ВСУ Юрій Гнат розповів про нову атаку росіян, в результаті якої, в тому числі, постраждав Київ.

Також він оцінив ефективність роботи української ППО в боротьбі з іранськими дронами-камікадзе і назвав кількість збитих БПЛА.

"По збитих вам скажу - 37 з 43, 11 було збито на південному напрямку з 21:30 до 22:30, з ранку ворог продовжив атаки, з 3:30 до 7 ранку було знищено ще 15 дронів-камікадзе, і третя атака - Київський напрямок - там знищили ще 11 БПЛА", - повідомив він.

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Також, за його словами, за різною інформацією РФ випустила понад 10 крилатих ракет цього ранку по українських містах.

Гнат також розповів, що на південному напрямку, де найбільше атакують іранськими БПЛА, знищено 96 "шахедів-136" і 4 "моджахеда" з моменту початку використання дронів РФ.

Він прокоментував і інформацію про закупівлю РФ нових іранських дронів "араш-2".

"Всі ці іранські витвори є в доступі і фахівці їх вивчають. Безумовно, наша розвідка теж не спить, безумовно є дані нашої розвідки, і, очевидно, будуть зроблені кроки протидії цьому озброєнню. У будь-якому випадку потрібно сподіватися на західну допомогу і західних партнерів. Є багато заяв, є багато обіцянок, але від заяв до дій - непростий шлях. Сподіваємося, що щось буде зроблено набагато швидше, так як стоять серйозні виклики напередодні зими", - підкреслив він.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області атакували теплоелектростанцію.

14 жовтня до Дня захисників і захисниць України за ініціативи United24, Монобанка і волонтера Ігоря Лаченкова був запущений збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедів" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.

Українці менш ніж за дві доби змогли зібрати понад 150 мільйонів гривень на антидронну систему захисту.

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