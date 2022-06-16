Ці бронетранспортери передані для захисту життя українських військових.

Передані Литвою американські бронетранспортери M113 вже знаходяться на передовій в Україні.

Про це міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

"Литовські M113 вже дісталися поля бою в Україні для захисту життів українських солдатів", - повідомив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 травня Анушаускас заявив, що Литва відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113 американського виробництва, а також 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків, які Україна використовуватиме для робіт з розмінування.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Литва вже передала Україні важкі міномети, ракетний комплекс Stinger, протитанкову і зенітну зброю, боєприпаси, гранати, кулемети та автомати.

Нагадаємо, що у травні литовський журналіст Андрюс Тапінас розпочав акцію зі збору 5 мільйонів євро на Bayraktar для ЗСУ. Половину суми вдалося зібрати вже за дві доби. Репортер розповів, що отримав пожертвування від людей з усієї Литви — міністрів, бізнесменів, вчителів та студентів.

Коли збір коштів завершився, Туреччина вирішила подарувати Україні Bayraktar, а зібрані гроші попросила віддати на гуманітарну допомогу.

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