МЗС країни-агресорки звинувачує Україну в атаках на свою енергетику, хоч РФ ні на день не припиняла удари по українській інфраструктурі.

У Росії пригрозили новими ударами по українських енергетичних об’єктах через те, що нібито з боку України не припинилися атаки по енергетичній інфраструктурі РФ. Відповідну заяву Міністерства закордонних справ країни-агресорки опублікували російські ЗМІ.

Там, зокрема, заявили, що "РФ залишає за собою право на симетричну відповідь у зв’язку з тим, що тривають удари Украины по енергетичних об’єкта".

Також у російському відомстві звинуватили Україну у "недоговороспроможності" і "відсутності прагнення до миру".

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"Київ ударами по енергооб’єктах РФ демонструє повну недоговороспроможність і відсутність прагнення до миру", - цитують ЗМІ російське відомство.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко уже прокоментував ці заяви, пояснивши, що росіяни самі зірвали припинення вогню, утім намагаються звинуватити Україну.

"Росія сама зірвала припинення вогню, сама збрехала Трампу, але намагається звинуватити Україну в порушеннях та видати це за дозвіл продовжувати удари, які Росія і так не припиняла та продовжує наносити по українській інфраструктурі", - підкреслив Коваленко.

"Енергетичне перемир’я": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, під час переговорів 18 березня президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна Кремль заявив, що вдалося досягти домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що він підтримав цей крок, і "Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати". "Ми продовжимо працювати над тим, щоб це відбулося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення можливості для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню", - наголосив він.

Одна російська армія продовжує щоночі бити по України, в тому числі й по енергетичних об’єктах. Так у ніч на 21 березня Одеса була під масованою атакою російських дронів. У місті виникли численні пожежімісцеві мешканці повідомляли про проблеми з електропостачанням.

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