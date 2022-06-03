Постраждали двоє журналістів агенції, а водій від отриманих травм загинув.

У п'ятницю, 3 червня, під Сєвєродонецьком поранили двох журналістів міжнародної агенції Reuters. Вони пересували в автівці підконтрольних Росії бойовиків.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Reuters.

Журналісти потрапили під обстріл Сєвєродонецьк. Водій транспортного засобу, в якому вони їхали, загинув.

"Під час репортажної поїздки двоє журналістів Reuters отримали легкі поранення під час обстрілу дорогою до Сєвєродонецька. Вони їхали на автомобілі, наданому підтримуваними Росією сепаратистами, за кермом якого була особа, призначена сепаратистами. Водій транспортного засобу загинув", - повідомив речник Reuters.

Зазначається, що "агенція висловлює глибокі співчуття сім'ї водія з приводу втрати". Інших подробиць інциденту не зазначається.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня російські окупанти на Луганщині поблизу Сєвєродонецька обстріляли евакуаційне авто. Загинув французький журналіст.

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