Останніми місяцями більшість харчових продуктів доставлялася з Росії через Крим, тепер це постачання значно ускладниться, зазначив Федоров.

Через пошкодження Кримського мосту, російських окупантів на Херсонському та Запорізькому напрямках очікують не тільки складнощі з поставкою озброєння та боєприпасів, але й нестача продовольства.

Про це повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"Звичайно ми розуміємо, що саме з Криму, через цей Кримський міст, поставлялася величезна кількість і боєприпасів, і важкого озброєння безпосередньо на наші Запорізький і Херсонський напрямки. Тобто, зараз ми сподіваємося це все припиниться, але якщо зовсім не припиниться, то суттєво сповільниться", - сказав Федоров.

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Він додав, що також на окупантів очікує нестача продовольства.

"Що стосується продуктів харчування та всього іншого. Останніми місяцями всі продукти здебільшого доставлялися безпосередньо з Криму, але ж вони точно не вироблялися в Криму всі, а також доставлялися з Росії. Тож зараз будуть перебої з продуктами", - сказав Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що мешканці тимчасово окупованих територій вже давно відчувають проблеми з нестачею продуктів та ліків, але окупанти не дають можливості ані доставити гуманітарну допомогу людям, ані виїхати їм на підконтрольну Україні територію.

"Ми бачимо, що сьогодні наші мешканці залишись без шляхів евакуації. Тож сьогодні, дійсно у полоні у рашистів знаходиться приблизно 60 тисяч мешканців Мелітопольщини, які не мають можливості ні виїхати, ні евакуюватися. І мають величезні проблеми з продуктами харчування і медикаментами, тому що ми також не можемо їх доставити, бо ворог не дає на це згоду", - акцентував Федоров.

Він додав, що на блокпосту біля Василівки велике скупчення автомобілів з мешканцями, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові їх не випускають.

"У Василівці - це єдине місто, яке поєднувало тимчасово окуповану територію з територією підконтрольною Україні, на ранок було 6 тисяч авто. Сьогодні вранці вони пропустили близько 100 автівок саме до останнього блокпосту, до так званої "тарілки". Але там їх розвернули і сказали, що субота і неділя - вихідні. Шість тисяч мешканців вже більш ніж десять днів просто буквально живуть в машинах і не можуть виїхати до Запоріжжя – це дійсно знущання над нашими людьми", - підкреслив Федоров.

Підрив Кримського мосту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним.

Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим сьогодні вранці в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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