Інформація про постраждалих і ступеня руйнування об'єкта уточнюється.

Ворог обстріляв інфраструктурний об'єкт у Харкові.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ворог обстріляв інфраструктурний об'єкт в Основ'янському районі Харкова. На місці "прильоту" зараз пожежа", - повідомив він.

Відео дня

Він також зазначив, що інформація про постраждалих і ступеня руйнування об'єкта на даний момент уточнюється.

Ситуація в Харкові та області

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні Сили України пішли в контрнаступ. Вже 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що майже вся Харківська область звільнена.

11 вересня російські окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро-та водопостачання, почалася сильна пожежа.

Вас також можуть зацікавити новини: