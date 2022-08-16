Сьогодні окупанти двічі поцілили по Житомирщині ракетами, на цьому атаки можуть не закінчитися.

Після "бавовни" у тимчасово окупованому Криму РФ може ще сильніше "лупити" ракетами по Україні. Так агресор намагатиметься залякати українців. Саме тому важливо не нехтувати повітряною тривогою, адже сьогодні ракети вже двічі вдарили по Житомирщині.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Він розповів, що сьогодні в області сталися вибухи. Деталі "прильотів" Сухомлин пообіцяв повідомити згодом та зазначив, що українцям варто не нехтувати повітряними тривогами, адже окупанти можуть намагатися помститися нам за "бавовну" у Криму. Вибухи у Джанкої та аеродромі у Саках стали для росіян великою несподіванкою.

"Після Криму, після аеродрому "Саки", після вибуху складів у Джанкої ... Зрозуміло, що вони не дотримуються техніки безпеки, але все ж у них є спроби застращать нас, показати, що вони сильні. Тому вони можуть абсолютно спокійно лупити по цивільних об'єктах", - сказав Сухомлин.

Згодом голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Telegram повідомив, що жертв після сьогоднішніх вибухів сьогодні, на щастя, немає.

"Вчергове закликаємо жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, якщо чути звук сирен", - підкреслив він.

Вибухи у Криму сьогодні: що сталося

Під Джанкоєм рано вранці 16 серпня сталися вибухи. Спочатку посібники окупантів розповідали про пожежу на електричній підстанції.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що горить російська військова частина у селищі Азовське Джанкойського району.

За словами Міноборони РФ, на півострові поблизу Майського було "загоряння" у військовій частині на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів. А пізніше російська сторона назвала вибухи результатом диверсії.

Згодом видання NYT повідомило, що вибухи на військовому складі біля Джанкоя влаштував "елітний український підрозділ".