Зазначається, що посилення російських атак поновило заклики до США надіслати до України більше зенітних батарей Patriot.

З того моменту, як Дональд Трамп вдруге вступив на посаду президента Сполучених Штатів Америки у січні, атаки РФ по Україні дронами і ракетами зросли більш ніж удвічі.

Про це свідчить аналіз BBC Verify. Зазначається, що атаки почали посилюватися ще за часів президентства Джо Байдена, проте після перемоги Трампа на виборах у листопаді вони різко зросли. Кількість повітряних атак РФ по Україні сягнула найвищого рівня за весь час війни.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну за 24 години і не раз стверджував, що війни не сталося би, якби президентом США була людина, яку "поважають" у Кремлі.

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Та з моменту перемоги на виборах Трампа час від часу звинувачували у заграванні з Росією. Крім того, Штати вже двічі призупиняли постачання важливого обладнання Україні. Тим часом виробництво балістичних ракет у Росії, за даними української розвідки, за останній рік зросло на 66%.

"Дані, перевірені BBC Verify на основі щоденних звітів про інциденти, опублікованих Військово-повітряними силами України, показали, що з 20 січня, коли Трамп вступив на посаду президента, до 19 липня Росія випустила 27 158 боєприпасів, порівняно з 11 614 за останні шість місяців президентства Байдена", – йдеться у матеріалі.

Сенатор Кріс Куонс, високопоставлений демократ у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США, заявив у коментарі BBC Verify, що рішення щодо призупинення поставок зброї Україні та "більш широкий підхід" Трампа до відносин з Росією, можливо, переконали Кремль у тому, що він має свободу збільшувати кількість атак по Україні.

"Очевидно, що Путін відчуває себе підбадьореним слабкістю Трампа і посилив свої жорстокі атаки на український народ, неодноразово атакуючи лікарні та пологові відділення, українську енергосистему та інші цивільні об'єкти", – сказав він.

Зазначається, що посилення російських атак поновило заклики до США надіслати до України більше зенітних батарей Patriot, кожна з яких коштує близько 1 млрд доларів, а одна ракета до них – майже 4 млн доларів.

Не так давно Трамп скасував обмеження на постачання озброєнь і погодився продавати зброю членам НАТО, які, в свою чергу, постачатимуть її безпосередньо Україні. Він також натякнув, що угода включатиме нові поставки батарей Patriot.

Джастін Бронк, аналітик, що спеціалізується на російських збройних силах у Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI), стверджує, що обмеження на постачання військового обладнання, які запровадив Вашингтон, зробили Україну вразливою до ракетних і дронових атак з боку Росії.

При цьому він зауважив, що росіяни також наростили виробництво ракет і дронів. Цей факт у поєднанні зі "значним скороченням" поставок ракет-перехоплювачів Україні міг спонукати Москву до посилення повітряних атак.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 6 серпня російські окупаційні війська вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Загинуло троє людей, серед яких і 23-річний рятувальник. Ще четверо людей дістали поранень, серед них четверо співробітників ДСНС.

Крім того, вранці під ворожим ударом опинилася Запорізька область – росіяни атакували базу відпочинку. Загинули двоє людей, понад десятеро – постраждали.

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