Десятеро поранених перебувають у тяжкому стані.

Внаслідок обстрілу окупантами міста Мерефа на Харківщині 21 людина загинула, ще 25 поранено.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури у Facebook.

За даними слідства, 17 березня близько 03:30 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефа Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури.

"Загинула 21 людина. Поранено 25 осіб, 10 з них перебувають у тяжкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ знищили танковий полк російських окупантів на Харківщині. Колона ворожої техніки рухалася у напрямку до Кам'янки, проте бійцям ЗСУ вдалося зупинити просування військ.

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