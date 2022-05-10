Російський військовий вимагав від командування повітряну підтримку.

Російські катери біля острова Зміїний запитували повітряну підтримку під час нещодавньої атаки українських сил, але, схоже, так її і не отримали.

InformNapalm опублікував перехоплену розмову між ворожими військовими, коли ЗСУ цілилися по їхніх катерах біля острова.

Екіпаж десантного катера РФ скаржився на БПЛА Bayraktar, яким згодом і був вражений Україною: "Де підтримка з повітря?! Де підтримка з повітря?! Скільки (чекати - ред.)? Вже за**бав цей "Байрактар".

Далі військовий додав, що катери вже підбиті.

Після чого ще раз слідував запит: "По нас випустили четверту ракету! Четверту ракету! Де "повітря"?! Де "повітря"?!" У відповідь військовим пообіцяли "поінформувати" про цю проблему керівництву.

Що передувало

У суботу, 7 травня, біля берегів острова Зміїний українські захисники знищили два ворожих десантно-штурмових катери типу "Раптор" та десантний катер типу "Серна" із зенітно-ракетним комплексом "Тор". Ще один "Раптор" суттєво пошкодили.

Як писав УНІАН, 6 травня біля острова Зміїний спалахнув російський фрегат проекту 11356р типу "Буревісник". На кораблі стався вибух з подальшим спалахом.

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