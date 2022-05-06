Це вже третя така України на російські сили на Зміїному.

Українські захисники втретє атакували сили ворога на острові Зміїний в Чорному морі.

Відповідне відео опублікувало Оперативне командування "Південь".

"Чудовий подарунок до свята", - йдеться в дописів.

В кадрі можна побачити політ безпілотника над островом Зміїний у Чорному морі.

Український бойовий БПЛА вразив російські сили, які захопили острів.

Це вже третя така України на російські сили на Зміїному з моменту його окупації в лютому.

Нагадаємо, українські війська в кінці квітня та на початку травня двічі вразили цілі в районі острова Зміїний. Спочатку - техніку, включаючи системи ППО потім знищили два катери проекту 03160 "Раптор".

Як писав УНІАН, 6 травня біля острова Зміїний спалахнув російський фрегат проекту 11356Р типу "Буревісник". На кораблі стався вибух із подальшим спалахом.

За даними джерел видання "Думська", у корабель влучила українська ракета "Нептун". В оновлених даних Генштабу уточнюється, що росіяни станом на 6 травня втратили ще один корабель/човен.

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