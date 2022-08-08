Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, двоє людей отримали поранення.

В Уманському районі Черкаській області сьогодні вранці сили ППО збили російську ракету.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано", - зазначив він.

За словами очільника ОВА, на місці події працюють сили та засоби ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, попри шторм у Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів російського флоту. Серед них напоготові 4 носії ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

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