Росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони.

Російські окупанти упродовж минулої доби та цієї ночі жорстоко обстрілювали Харківську область, є поранені та загиблі серед цивільних.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Так, за його словами, близько 23:00 внаслідок артобстрілів окупантів у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова, без постраждалих.

"Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території РФ. Попередньо – РЗК С-300. Частина з них "здетонувала раніше пункту призначення". Одна з ракет після першої години ночі влучила в смт Печеніги Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72-річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів", - повідомив очільник ОВА.

Також упродовж доби, як зазначив Синєгубов, росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони.

"У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю. В Ізюмському районі зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка. У Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік", - зазначив він.

Нагадаємо, що ввечері російські окупанти обстріляли Харків, повідомлялося про влучання по інфраструктурному об'єкту.

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