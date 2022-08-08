Серед них напоготові 4 носії ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

Попри шторм у Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів російського флоту.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Незважаючи на штормову погоду, в Чорному морі продовжують маневрувати близько десятка бойових кораблів ворожого флоту", - зазначив він.

За словами Назарова, серед них напоготові 4 носії ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

Нагадаємо, за добу на півдні українські військові знищили близько 24 російських окупантів, ворожі техніку та склад боєприпасів. Також знищено 1 танк Т-62 і ще 5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки.

Крім того, неподалік Чарівного в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів ворога.

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