Супутникові знімки демонструють, що було пошкоджено лише одну будівлю і аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк навів три докази, що воєнний злочин в Оленівці був саме терактом російських окупантів.

Про це Подоляк повідомив у Twitter.

"Медіа й далі пишуть про "удар по Оленівці". Та чи є хоч один доказ удару?", - заявив Подоляк.

У цьому зв'язку радник керівника ОП перерахував три моменти, які свідчать, що у колонії в Оленівці відбувся саме теракт, а не удар.

Зокрема, по-перше, за його словами, супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лише одну будівлю.

По-друге, саме в цю колонію перевели полонених просто перед терактом.

І по-третє, як зазначив Подоляк, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї.

За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника Євгена Пригожина.

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