Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк навів три докази, що воєнний злочин в Оленівці був саме терактом російських окупантів.
Про це Подоляк повідомив у Twitter.
"Медіа й далі пишуть про "удар по Оленівці". Та чи є хоч один доказ удару?", - заявив Подоляк.
У цьому зв'язку радник керівника ОП перерахував три моменти, які свідчать, що у колонії в Оленівці відбувся саме теракт, а не удар.
Зокрема, по-перше, за його словами, супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лише одну будівлю.
По-друге, саме в цю колонію перевели полонених просто перед терактом.
І по-третє, як зазначив Подоляк, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка. Було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".
Відразу після вибуху Росія звинуватила ВСУ в обстрілі виправної колонії. В Україні заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом з метою приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї.
За даними розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника Євгена Пригожина.