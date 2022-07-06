В ОП обіцяли, що на Кремль чекає трибунал за всі злочини.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія веде обстріли по власних містах з кількох причин. Зокрема, Кремль підтримує градус ненависті росіян до українців.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

Також бомбардування своєї території Росії потрібне, щоб відволікати громадян від внутрішніх проблем. Ще одна важлива мета - спроба зірвати постачання озброєння в Україну від її країн-союзників.

Подоляк наголосив, що всі дії Кремля фіксуються і російську владу чекає покарання.

"Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не тільки перед українським народом, а й перед власним", - зазначив він у твіті.

Нагадаємо, в російському Бєлгороді днями вночі прогриміли вибухи. Місцева влада тут же заявила, що у всьому винна Україна. Але є одне нестикування. На фото з місця удару помітили частину ракети російського виробництва - ЗРК "Панцир-С".

Вас також можуть зацікавити новини: