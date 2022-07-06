Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія веде обстріли по власних містах з кількох причин. Зокрема, Кремль підтримує градус ненависті росіян до українців.
Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.
Також бомбардування своєї території Росії потрібне, щоб відволікати громадян від внутрішніх проблем. Ще одна важлива мета - спроба зірвати постачання озброєння в Україну від її країн-союзників.
Подоляк наголосив, що всі дії Кремля фіксуються і російську владу чекає покарання.
"Але все фіксується. На Кремль чекає трибунал за злочини не тільки перед українським народом, а й перед власним", - зазначив він у твіті.
Нагадаємо, в російському Бєлгороді днями вночі прогриміли вибухи. Місцева влада тут же заявила, що у всьому винна Україна. Але є одне нестикування. На фото з місця удару помітили частину ракети російського виробництва - ЗРК "Панцир-С".