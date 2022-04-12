Радник голови Офісу президента, член української перемовної делегації Михайло Подоляк жорстко відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який сьогодні заявив, що РФ прийшла "захистити людей на Донбасі".
Відповідь Подоляка з'явилася у Twitter.
"Росія заявляє, що її мета в Україні – "захистити людей на Донбасі". Просто цієї миті мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?", - запитав Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін назвав війну в Україні "трагедією", але виправдав себе.
"Те, що відбувається зараз в Україні - це трагедія, безперечно. Але Олександр Григорійович правильно сказав - вибору не залишили. Просто не було вибору. Залишалося питання щодо часу. Коли це почнеться. От і все", - цинічно заявив Путін.
Він також заявив, що Росія вторглася в Україну, щоб "захистити народ на Донбасі".