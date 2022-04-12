Радник голови ОП нагадав, що просто зараз окупанти спалюють у крематоріях тіла вбитих мирних жителів Маріуполя.

Радник голови Офісу президента, член української перемовної делегації Михайло Подоляк жорстко відповів російському диктатору Володимиру Путіну, який сьогодні заявив, що РФ прийшла "захистити людей на Донбасі".

Відповідь Подоляка з'явилася у Twitter.

"Росія заявляє, що її мета в Україні – "захистити людей на Донбасі". Просто цієї миті мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?", - запитав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін назвав війну в Україні "трагедією", але виправдав себе.

"Те, що відбувається зараз в Україні - це трагедія, безперечно. Але Олександр Григорійович правильно сказав - вибору не залишили. Просто не було вибору. Залишалося питання щодо часу. Коли це почнеться. От і все", - цинічно заявив Путін.

Він також заявив, що Росія вторглася в Україну, щоб "захистити народ на Донбасі".

Вас також можуть зацікавити новини: