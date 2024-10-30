Повністю блокувати Покровськ не будуть, каже очільник МВА.

Покровськ Донецької області повністю блокувати на вʼїзд та виїзд не будуть – лише певні ділянки міста.

Таке уточнення зробив у коментарі "Суспільне Донбас" начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Зазначається, що такі дії повʼязані із підготовкою Покровська до оборони. За словами Добряка, у місті будуються фортифікаційні споруди.

"І вже ми заходимо у місто, і певні ділянки міста будуть блокуватись, тому просимо виїжджайте з цих ділянок, а не в'їзд виїзд з міста. Наразі в місті вже побудовано декілька ешелонів, якими частково будуть перекриті вулиці та мікрорайони Покровська", – пояснив він.

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Зазначається, що ешелонована оборона Покровської громади зводиться, починаючи з 2022 року.

Ситуація в Покровську: що передувало

30 жовтня очільник Покровської МВА Сергій Добряк заявив, що з метою оборони Покровськ Донецької області повністю заблокують для входу і виходу. Він зазначав, що ворог перебуває за 6,7 км від однієї з околиць міста.

За даними Добряка в місті досі залишається 11900 жителів. Зокрема, 55 дітей. Залишатися в місті небезпечно, наголосив начальник МВА. Критична інфраструктура Покровська зруйнована на 80%. Крім того, російські загарбники нищать житлові будинки.

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