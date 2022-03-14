Захисники Маріуполя знищують окупантів / скріншот
Прес-служба Збройних сил України оприлюднила відео, на якому полк "Азов" знищує російських окупантів та їх техніку.
"За нами перемога", - йдеться у підписі до відео.
Зазначимо, що зараз військові "Азова" захищають Маріуполь, які нещадно обстрілюють окупанти.
13 березня "Азов" у Маріуполі знищив 6 ворожих танків, 2 БТРи і полонив 12 окупантів.
На даний момент відомо, що в Маріуполі і на околицях тривають активні бойові дії. Українська армія намагається відбити окупацію.