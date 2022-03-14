Зараз полк "Азов" захищає Маріуполь.

Прес-служба Збройних сил України оприлюднила відео, на якому полк "Азов" знищує російських окупантів та їх техніку.

"За нами перемога", - йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, що зараз військові "Азова" захищають Маріуполь, які нещадно обстрілюють окупанти.

13 березня "Азов" у Маріуполі знищив 6 ворожих танків, 2 БТРи і полонив 12 окупантів.

На даний момент відомо, що в Маріуполі і на околицях тривають активні бойові дії. Українська армія намагається відбити окупацію.

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