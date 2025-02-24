Путін не подарує мир, не віддасть його в обмін на щось, союзники України мають здобути мир силою, мудрістю, наголосив президент.

Звільнення українських полонених має стати одним з перших кроків до завершення війни, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту "Підтримуй Україну", що проходить у Києві за участю низки іноземних лідерів.

"Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до РФ немає. І треба ситуації, в яких говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч. Саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше, ще з 2014-го. Росія повинна відпустити українців", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова до обміну полоненими з РФ у форматі "всіх на всіх", підкресливши, що це справедливий варіант.

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Зеленський наголосив, що зараз союзникам варто робити для справедливого миру "більше, ніж вчора, підтримувати один одного більше, ніж будь-коли", щоб в цьому році можна було сказати: "ми зробили все, що могли, мусили зробити і ось мир є".

Як підкреслив український лідер, "Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось". "Ми маємо здобути мир силою, мудрістю, єдністю, нашею з вами співпрацею", - наголосив президент.

За його словами, мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки. І переговори про мир повинні відбуватися за участі України, Європи, США і РФ.

"Перше. Війна триває проти України і тому Україна має бути за столом перемовин. Разом з Європою. Стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя. А отже її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи. Україна, Європа разом з Америкою – ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії. Щоб необхідність миру не була знов заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але і на гарантії безпеки, які дає НАТО.

"Якщо членство в НАТО для України і наших людей і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні. Тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні. І я вдячний всім вам, всім партнерам, хто готовий допомагати", - підкреслив глава держави.

Як зазначив Зеленський, Україна вже має 28 безпекових угод з партнерами і майже з усіма, хто бере участь у сьогоднішній зустрічі.

"Це дуже чіткі зобов’язання, які роблять сильнішою Україну і ваші країни…. І нам потрібно збільшувати те, про що ми домовились з вами на двосторонній основі, більше взаємодії, більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості", - закликав президент України.

Він також підкреслив, що розвиваючи українську протиповітряну оборону країни створюють основу нового європейського повітряного щита. Тому кожне зобов’язання щодо ППО – критично важливе, наголосив Зеленський.

Обмін полоненими

Наприкінці минулого року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов наголосив, що обмін у форматі "всіх на всіх" є необхідний для обох сторін. Він повідомив, що у 2024 році повернуто більше військовослужбовців з російського полону, ніж в 2023 році. Та висловив сподівання, що така тенденція на збільшення буде у 2025 році.

Учора на прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий залишити свою посаду заради миру в Україні. Він додав, що це можливо в обмін на вступ України до НАТО.

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