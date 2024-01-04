Мобілізованим обіцяють на кордоні стояти, склади та мости охороняти, але кидають у штурмові бої, зізнався він.

Взятий у полон біля Синьківки російський командир відділення 350 мотострілкового полку з Санкт Петербурга розповів про "скотське" ставлення російського командування до підлеглих.

Відповідне відео оприлюднив у Telegram командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. "Нам казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости. А в листопаді відправили штурмувати Синьківку. Сказали, на позиціях у Синьковці треба протриматись 3-4 дні. Командування нам не давало ні їжі, ні води, ні БК, а потім взагалі зв’язок пропав. На 6-й день нас на позиціях "штурманули" ЗСУ. Нам сказали: будете жити. І ми здалися", - розповів він.

Російський військовий сказав, що зараз розуміє, що українці - нормальні, звичайні люди і не бачить тут "фашистів", "нацистів" та "найманців", про що казали в РФ. Водночас він наголосив на "скотському ставленні" російського командування до підлеглих.

"На Синьківці нас просто кинули… Забули… Ніякої підтримки ні артилерією, ні іншими загонами. Ми робили запит, щоб дозволили відійти, бо стільки втрат… Який сенс (залишатись)? Нас теж вб’ють в результаті. "Ні" (було у відповідь). Без їжі та води. Я наприклад пив воду – коли дощ йшов, капало по бліндажі – пив, коли сніг випадав – сніг їв", - розповів полонений.

Коментуючи це відео Сирський зазначив, що рішення окупанта зберегти життя - вірне, "бо ЗСУ стабільно знищують ворога, який вирішив воювати далі".

Український полон: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня на одному з гарячих напрямків - Таврійському - за три тижні у полон здалися близько 80 російських окупантів.

Раніше в розвідці повідомляли, що частина росіян, які добровільно перейшли на бік України, відмовились від своїх паспортів та ухвалили рішення зачищати звільнені від загарбників українські території.

Перед Новим роком у Збройних силах заявили, що окупанти все частіше групами здаються у полон. Однією з причин вони називають нелюдське ставлення до себе.

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