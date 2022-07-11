Солдати його взводу вистріляли всі набої з магазинів, щоб знешкодити ціль.

Щонайменше 500 окупантів провели "операцію" зі знешкодження безпілотника. "Пташка" виявилася російською.

Епічною історією знищення повітряної цілі поділився полонений окупант - заступник командира взводу Микола Мажар в інтерв'ю українському блогеру Володимиру Золкіну.

"Один раз ми стріляли по безпілотнику. Збили. Як виявилося, це свій був. 500 людей, напевно, стріляли. Крикнули: "повітря". Усі вийшли і почали стріляти по ньому", – пригадує окупант.

Російський загарбник зазначив, що солдати його взводу вистріляли всі набої з магазинів, намагаючись знищити безпілотник. За його словами, окупанти тоді втратили по боєкомплекту.

Водночас полонений росіянин додав, що знищили не російський "Орлан", а "більшу пташку".

Під час розмови з блогером полонений загарбник запевняв, що нібито під час війни в Україні стріляв лише двічі і те, "щоб перевірити клінить автомат чи ні".

"Олії не було, чистити не було чим, кілька разів просто стрільнув у повітря і все. Перевірити працює - не працює. Мені дали з собою сюди два ріжки і автомат", – запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський окупант, який потрапив у полон під час бойових дій в Україні, зателефонував матері, але ту перш за все цікавили гроші.

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