Жінка попросила сина менше говорити, бо "все записують" та запитала, чи отримає вона його зарплату.

Російський окупант, який потрапив у полон під час бойових дій в Україні, зателефонував матері, але ту перш за все цікавили гроші.

Про це свідчить фрагмент інтерв'ю окупанта журналісту Володимиру Золкіну.

Під час спілкування із журналістом загарбник зателефонував матері. Він розповів, що режим Путіна бреше росіянам про причини та перебіг війни в Україні. Однак матір перебила його та порадила "не говорити зайвого", оскільки потім "все перевернуть, все записується".

Окупант: В людей стільки в сім'ї горя. У скількох людей...

Матір: Ну, це нічого. Тільки б у тебе все було добре. Все, не треба про це говорити. А зарплата йде?

Однак загарбник не відповів на це питання. Він порадив йти у військкомат. Жінка додала, що військові комісари вже її шукали та зазначили, що син "загубився ще 24 квітня".

Зазначимо, що рідні російських солдат діляться між собою "жахливими" новинами. Діалог мами з сином-військовим армії РФ оприлюднили у Головного управління розвідки Міністерства оборони. Телефоном мати застерігає свого сина від небезпеки, ділиться переживаннями, тому що від когось почула про втрати росіян на донецькому напрямку. За її словами, "20% живих залишилось і повно зниклих безвісти". Також мама розповіла сину новину, почуту від знайомої, про те, що російські офіцери самі здають своїх солдат.

Вас також можуть зацікавити новини: