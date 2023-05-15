Також нашими захисниками збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та знищено БпЛА "Supercam".

Українські війська за добу здійснили нові успішні удари по позиціях окупантів, зауважує Генштаб у зведенні на ранок 15 травня 2023 року.

Йдеться про 17 ударів українською авіацією по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також нашими захисниками збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10" та знищено БпЛА "Supercam".

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще 7 важливих цілей противника.

Втрати РФ на війні в Україні - актуальні дані

З початку повномасштабної війни ЗСУ вже ліквідували 198 880 російських загарбників. Серед нових російських втрат також є 31 БПЛА, 18 броньованих машин, 5 танків, 7 одиниць автоцистерн / техніки та 2 одиниці спецтехніки.

Проте останніми днями росіяни почали масово втрачати "залізні пташки". Наприклад, 12 травня 2023 року в Джанкойському районі розбився російський вертоліт Мі-28, обидва пілоти загинули. За попередньою причиною, окупанти розбилися через техніку, бо вона відмовила. А 20 квітня вертоліт Ка-52 через туманну погоду впав в Азовське море. Підтверджена ліквідація одного пілота - його тіло винесло на берег, проте кремлівські пропагандисти натякнули на загибель всього екіпажу.

Війна новини - головне станом на ранок 15 травня 2023

Російські окупанти, попри втрати у людях й техніці, протягом 14 травня 2023 року, продовжували наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Генштаб доповів про 46 боєзіткнень з загарбниками. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Водночас 14 травня заступник голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що українські захисники захопили російські позиції на околиці Бахмута. Крім того, бійці Сил оборони взяли в полон російських солдатів.

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