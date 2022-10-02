За словами Михайла Подоляка, мобілізовані повинні задатися питанням, куди поділася "друга армія світу".

Росія на війні в Україні втратила 60 тисяч солдатів. Поранених окупантів — втричі більше, тому мобілізованим чоловікам в РФ пора задатися питанням, куди поділася "друга армія світу".

Ось так позначку в 60 тисяч ворожих втрат прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Усе йде за планом, тому лічильник ru-смертності перегорнув нову сторінку. 60 000 російських мародерів уже загинуло на українській землі. Поранених — утричі більше. "Армії" швидко мобілізованих офісних працівників час спитати: куди поділася "друга армія професіоналів"?" — написав Подоляк на особистому акаунті в Twitter.

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Втрати Росії на війні в Україні

Сьогодні, 2 жовтня, Генштаб ЗСУ опублікував нову статистику ворожих втрат. У ній було сказано, що українські захисники ліквідували 60 110 рашистів. Наші бійці в середньому усувають 400-500 супротивників кожну добу протягом останніх декількох тижнів.

Втрати в російській армії значно зросли після початку контрнаступу ЗСУ наприкінці серпня. Зараз він триває: вчора, 1 жовтня, українські воїни звільнили Лиман, що підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Через високі втрати в Росії оголосили "часткову" мобілізацію. За офіційними даними, в армію призвуть 300 тисяч резервістів. Однак ЗМІ стверджують, що наспрвід у військо хочуть набрати мільйон чоловік.

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