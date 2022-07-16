РФ планувала, що в результаті ракетного удару по Південному машинобудівному заводу відбудеться витік небезпечної речовини.

Окупанти хотіли влаштувати в Дніпрі масштабний теракт. 15 Липня РФ била по місту ракетами і цілилася по території Південного машинобудівного заводу. Після цього в мережі з'явилася інформація про те, що в результаті вибухів нібито стався витік гептилу, що і розкрило плани рашистів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова тероборони Дніпра Геннадій Корбан.

Він зробив офіційну заяву на тлі поширюваної інформації про те, що в результаті ракетного удару по заводу стався витік гептилу. Це компонент ракетного палива, він дуже небезпечний. Гептил вражає буквально всі системи людини. Він викликає порушення репродуктивної діяльності і поява вроджених каліцтв. Однак ніякого витоку не було, вся інформація про "поширення" небезпечної речовини - фейк.

Корбан зазначив, що гептил був утилізований ще в перші два місяці повномасштабної війни, яку РФ розв'язала в Україні. Для утилізації небезпечної речовини знадобилося понад 100 мільйонів гривень.

"У зв'язку з вищевикладеним запевняю жителів Дніпра, що інформація поширювана ворожими джерелами - це фейк і відверта брехня. Також стверджую, що російське керівництво збиралося вчинити терористичний акт в Дніпрі небачених масштабів, який можна порівняти з ядерною катастрофою. Однак керівництво області та міста заздалегідь подбали про цю проблему", - вказав Корбан.

РФ вдарила по Дніпру ракетами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 липня ввечері російські загарбники здійснили ракетний обстріл Дніпра. Ворожі ракети потрапили в промислове підприємство і по вулиці поруч з ним. В результаті три людини загинули, ще 16 отримали поранення.

Відомо, що росіяни випустили ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС з північної частини Каспійського моря.

В результаті російського теракту в Дніпрі загинувши, зокрема, водій автобуса одного з міських маршрутів.